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أسلحة ومعدات حربية|جيوش و حروب|فلسطين

كيف بنت حماس جيشها؟

كيف لعبت الأنفاق دورا حاسما في الصراع؟

10/6/2021

بنت حركة المقاومة الإسلامية حماس جهازها المسلح ببضع بنادق صغيرة في البداية، لكنه سرعان ما تحول إلى جيش أشبه بالجيوش النظامية، مستفيدة من الإنسحاب الإسرائيلي من غزة لتحويل القطاع إلى منطقة محظورة على جيش الإحتلال.

فكيف لعبت الأنفاق دورا حاسما في الصراع؟ وكيف استطاعت المقاومة تسخير الأسلحة الغارقة قرابة سواحل غزة لصالحها؟

ضيف الحلقة د.عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة.

المصدر : الجزيرة

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