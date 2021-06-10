كيف بنت حماس جيشها؟

بنت حركة المقاومة الإسلامية حماس جهازها المسلح ببضع بنادق صغيرة في البداية، لكنه سرعان ما تحول إلى جيش أشبه بالجيوش النظامية، مستفيدة من الإنسحاب الإسرائيلي من غزة لتحويل القطاع إلى منطقة محظورة على جيش الإحتلال.

فكيف لعبت الأنفاق دورا حاسما في الصراع؟ وكيف استطاعت المقاومة تسخير الأسلحة الغارقة قرابة سواحل غزة لصالحها؟

ضيف الحلقة د.عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة.