صورة إسرائيل في الغرب.. ما الذي تغير؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

احتشد آلاف المتظاهرين في عدة عواصم غربية خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة تنديدا بوحشية وعنصرية الاحتلال.

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الجرائم الإسرائيلية وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين.

وفي خطوة غير مسبوقة أقرت الحكومة الأيرلندية اقتراحا برلمانيا يدين الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تزايد التأييد النسبي للفلسطينيين.

فهل اهتزت صورة إسرائيل في الغرب؟ وما الذي تغير في نظرة الغرب لإسرائيل؟ وهل يعكس ذلك تحولا في سياسات ومواقف الحكومات الغربية تجاه القضية الفلسطينية؟

ضيف الحلقة دكتور أديب زيادة الأستاذ المتخصص في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط بجامعة قطر.