مُذَكَّرَاتُ إِحْسَانْ.. جُنْدِيٍّ مُضْطَرِبْ

مرة أخرى حلم بفلسطين، فضاعت فلسطين، حلم بالدراسة وانتهاء الحرب، حلم ببرتقال يافا، وبالسعادة على وجوه المحرومين من بلده، فهل تحققت أحلامه؟

كم كان رقيقًا، كم كان جميلًا، كم عاش معاناة شعبه حين كتبها بلغة بسيطة لا تقاوم، حكاية الحرب اليوم عن الشاب إحسان، رسم بلده، وكتب تاريخ شعبه، تورط في حرب ليست حربه، وصورها بمشهدية عالية بلسان أهل مدينته، وليست أي مدينة: إنها القدس الشريف.

مذكرات بسيطة لكنها عالية القيمة، أرّخت مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، مطلع القرن العشرين، تحديدًا وقت التحول الكبير عند تقهقر العثمانيين أمام الإنجليز إبان الحرب العالمي الثانية عامي 1915 و 1916، وما يميزها اتكاؤها على تجارب حياتية لأهل المدينة، فوصف حالها تحت وطأة أوضاع اقتصادية رديئة خلفتها الحرب المستعرة، والمجاعة والوباء الذي زاد معاناة أهل البلاد.

ورغم كل ذلك، كان يحلم بفلسطين حرة مستقلة، خالية من الوباء، خالية من المجاعة، عزيزة منيعة، واستبشر خيرًا ببدء انحسار العثمانيين وهو يخدم في الفيلق الرابع في صفوفهم، ورثا الناشطين العرب الذين أعدمهم العثمانيون في بيروت، وكان يملك مشاعر وطنية وعروبية عالية، بقدر ما ملك مشاعر إنسانية نبيلة، كالحب الصادق الذي عاشه مع ثريا، وترجمه بكلمات شاعرية وصف محبوبته بها، وكيف تمنى من الحرب أن تنتهي ليلحق بركب الحب ويؤسس تلك العائلة التي حلم بها.

مرة أخرى حلم بفلسطين، فضاعت فلسطين، حلم بالدراسة وانتهاء الحرب، حلم ببرتقال يافا، وبالسعادة على وجوه المحرومين من بلده، فهل تحققت أحلامه؟

يروي لنا أسعد طه الحكاية.