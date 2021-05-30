زمن المصالحات الإقليمية

لا تزال شعوب المغرب العربي تدفع ثمن غياب حلمها في رؤية «اتحاد المغرب العربي» الفعلي، وهو الحلم الذي تدعمه أواصر التاريخ والجغرافيا
ما الذي تغير كي يسارع الجميع إلى عقد المصالحات؟
تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ انعقاد قمة "العلا" مطلع العام الجاري في السعودية، ديناميكية ديبلوماسية لافتة.
ودخلت قوى إقليمية بارزة من بينها السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر في مرحلة متقدمة من التفاهمات والمصالحات قد تسوي سنوات من الخلافات.
فما الذي تغير كي يسارع الجميع إلى عقد المصالحات؟ وما هي تداعيات هذه التسويات على الأزمات في المنطقة؟
خديجة بن قنة وضيفها دكتور ابراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات يناقشان الموضوع في حلقة شيقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.
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