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من بودكاست: بعد أمس
علاقات دولية|دولي|العالم العربي

زمن المصالحات الإقليمية

ما الذي تغير كي يسارع الجميع إلى عقد المصالحات؟

قمة العلا (الجزيرة)
قمة العلا (الجزيرة)
30/5/2021

تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ انعقاد قمة "العلا" مطلع العام الجاري في السعودية، ديناميكية ديبلوماسية لافتة.

ودخلت قوى إقليمية بارزة من بينها السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر في مرحلة متقدمة من التفاهمات والمصالحات قد تسوي سنوات من الخلافات.

فما الذي تغير كي يسارع الجميع إلى عقد المصالحات؟ وما هي تداعيات هذه التسويات على الأزمات في المنطقة؟

خديجة بن قنة وضيفها دكتور ابراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات يناقشان الموضوع في حلقة شيقة  من بودكاست الجزيرة بعد أمس.

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المصدر : الجزيرة

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