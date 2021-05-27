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تطبيع مع إسرائيل|أحداث فلسطين|العالم العربي

سقوط التطبيع

ما مآل تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة على فلسطين، في ضوء المطالب الشعبية المتنامية ب"إسقاطه" وإلغاء اتفاقياته؟

27/5/2021

أعادت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على فلسطين سؤال التطبيع إلى الواجهة على وقع القنابل الإسرائيلية المتهاطلة على قطاع غزة. مشاهد الدمار غير المسبوق الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وصرخات أطفال غزة، تردد صداها في الساحات والميادين العربية التي ضجت بآلاف الحناجر المحتشدة المطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين وإسقاط كل مظاهر التطبيع العربي الإسرائيلي.

كما أطلقت هذه الحرب  الألسنة المترددة من عقالها، وكانت مناسبة لإعادة طرح موضوع تطبيع بعض الدول العربية على الأجندة الشعبية والسياسية في هذه الدول التي وجدت نفسها في مأزق خاصة بعد أن كانت تبرر تطبيعها بخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

فما مآل تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة على فلسطين، في ضوء المطالب الشعبية المتنامية ب"إسقاطه" وإلغاء اتفاقياته؟ وما آثار هذه الحرب على مخطط إلتحاق دول عربية أخرى بقطار التطبيع؟ وماذا حقق التطبيع للفلسطينيين والقضية الفلسطينية؟

خديجة بن قنة وضيفها في هذه الحلقة عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع يناقشان هذه الأسئلة وغيرها.

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المصدر : الجزيرة

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