مستقبل المقاومة في الضفة الغربية

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

تفاعلاً مع معركة "سيف القدس"التي خاضتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مسلحون ملثمون في بيان مصور للمرة الأولى منذ عام 2005 إعادة تفعيل كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت كل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اشتباكات على نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث بلغ عدد المستوطنين قرابة المليون.

حراك أثار مخاوف الاحتلال من تفعيل المقاومة في الضفة رغم التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية.

فكيف يبدو واقع المقاومة في الضفة الغربية؟ وما الذي أدى إلى إضعافها؟ ولماذا تخشى إسرائيل انتقال المقاومة المسلحة من غزة إلى الضفة؟ وهل يعود خيار المقاومة إلى الواجهة في الضفة الغربية المحتلة؟

ضيف الحلقة د.عبد الله العقرباوي الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.

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