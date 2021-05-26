السوبر الأوروبي الانفصالي.. هل انتهى للأبد؟

لماذا فشل مشروع السوبر الأوروبي لكرة القدم؟ ولماذا أثار كل هذا الرفض والغضب؟

من بودكاست: بعد أمس

بين ميلاده ووفاته أقل من 72 ساعة، إنه السوبر الأوروبي لكرة القدم، أعلن عن تأسيسه من طرف 12 ناديا لكرة القدم من أقوى الدوريات الأوروبية. لكن المشروع قوبل بموجات رفض وغضب غير مسبوقة، جماهيريا وإعلاميا وحكوميا.

وتحالف الجميع لإسقاطه وهو ما حصل بالفعل في أقل من ثلاثة أيام .

انتهى المشروع قبل أن يبدأ وأطاح ببعض الرؤوس الكبيرة في عالم الكرة الأوروبية. لكن لا أحد يضمن أن فكرة إحيائه من جديد قد لا تعود في السنوات القادمة، لاسيما وأن الفكرة قديمة وجرى إحياؤها في كل مرة رغم الفشل.

فلماذا فشل مشروع السوبر الأوروبي لكرة القدم؟ ولماذا أثار كل هذا الرفض والغضب؟ وهل طويت صفحة السوبر الأوروبي إلى الأبد؟ وما تداعياته المتوقعة على المنظومة الكروية في أوروبا والعالم؟

القصة الكاملة بأسلوب مشوق وممتنع يرويها المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي مع خديجة بن قنة في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.

ابق على تواصل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست ولا تنس تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية.

إنستغرام | https://aj.audio/instagram

تويتر | https://aj.audio/twitter

فيسبوك | https://aj.audio/FB