بايدن.. حصيلة 100 يوم

ما هي حصيلة أول مائة يوم من حكم بايدن؟ وهل أوفى بوعوده الانتخابية؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن محاربة كوفيد تسعة عشر وإنعاش الاقتصاد الأمريكي في مقدمة أولويات إدارته منذ أن دخل البيت الأبيض عقب أحداث الكابيتول غير المسبوقة.

ورغم ازدحام أجندتها الداخلية، لم تضيّع إدارة بايدن الوقت لتؤكد أن أمريكا قد عادت، عبر محاولة ترميم صورة الدبلوماسية الأمريكية وإحياء التحالفات والعودة بفعالية إلى المنظمات الدولية.

فما هي حصيلة أول مائة يوم من حكم بايدن؟ وهل أوفى بوعوده الانتخابية؟ وما الذي تغير في سياسات الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة العربية؟

ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد المنشاوي.

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