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إصلاح اقتصادي|اقتصاد|العالم العربي

الاقتصاد الموازي.. جيب الدولة السري

كيف تغلغل الاقتصاد غير المنظم في الدول العربية؟ وما تداعياته؟

25/5/2021

تنامى الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد الموازي بشكل واضح في دول عربية عديدة حتى أصبح يمثل ما نسبته 50٪ من حجم اقتصاد الدولة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الخبراء بدمج الاقتصاد غير المهيكل في الدولة وتشديد الرقابة على الاقتصاد الموازي للقضاء عليه أو هيكلته، يرى الكثيرون أن الدولة هي المتسبب الأول في تنامي الاقتصاد الموازي حيث يستفيد رجال الدولة منه بشكل خاص على حساب المواطنين.

فكيف تغلغل الاقتصاد غير المنظم في الدول العربية؟ وما تداعياته؟ وهل هناك تجارب ناجحة في دمج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية؟

ضيف الحلقة د. محمد الجويلي أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس.

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المصدر : الجزيرة

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