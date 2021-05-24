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أعمال مقاومة|القدس|فلسطين

في القدس.. انتفاضة ثالثة؟

ما الذي يجري في مدينة القدس؟ وما دور الشباب فيه؟

24/5/2021

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الحديدية من أمام باب العامود في القدس المحتلة، بعد عدة أيام من المواجهة بين الفلسطينيين.

وكانت شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين الصهاينة بعد مسيرات طالبوا خلالها بهدم المسجد الأقصى المبارك وقتل العرب وطردهم من المدينة.

ويحظى باب العامود بالنسبة للفلسطينيين في القدس بأهمية كبرى، حيث تحتضن ساحة ومدرج باب العامود فعاليات الفلسطينيين المختلفة، مثل إحياء ذكرى النكبة ومناهضة تهويد المدينة والتصدي للمستوطنين وغيرها.

فما الذي يجري في مدينة القدس؟ وما دور الشباب فيه؟ وهل القدس على أبواب انتفاضة جديدة؟

ضيف الحلقة الأستاذ زياد الحمّوري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القدس.

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المصدر : الجزيرة

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