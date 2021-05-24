الحصار الرقمي على فلسطين

تعرض الجماعات الاستيطانية وبتمويل من صندوق أرض إسرائيل مبالغ طائلة للاستيلاء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس
كيف تعامل النشطاء مع هذا الحجب الإسرائيلي؟
مع بدء الاحتجاجات في حي الشيخ جراح للاعتراض على تهجير العوائل الفلسطينية منه، بدأت حرب جديدة على المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت بمنع الفلسطينيين من نشر أي نوع من المحتوى المتعلق بالقضية على هذه المواقع. فكيف تعامل النشطاء مع هذا الحجب الإسرائيلي؟ وكيف يمكننا تجاوزه؟
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