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تكنولوجيا المعلومات|أحداث فلسطين|فلسطين

الحصار الرقمي على فلسطين

كيف تعامل النشطاء مع هذا الحجب الإسرائيلي؟

24/5/2021

مع بدء الاحتجاجات في حي الشيخ جراح للاعتراض على تهجير العوائل الفلسطينية منه، بدأت حرب جديدة على المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت بمنع الفلسطينيين من نشر أي نوع من المحتوى المتعلق بالقضية على هذه المواقع. فكيف تعامل النشطاء مع هذا الحجب الإسرائيلي؟ وكيف يمكننا تجاوزه؟

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المصدر : الجزيرة

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