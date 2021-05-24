الحصار الرقمي على فلسطين

من بودكاست: بعد أمس

مع بدء الاحتجاجات في حي الشيخ جراح للاعتراض على تهجير العوائل الفلسطينية منه، بدأت حرب جديدة على المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت بمنع الفلسطينيين من نشر أي نوع من المحتوى المتعلق بالقضية على هذه المواقع. فكيف تعامل النشطاء مع هذا الحجب الإسرائيلي؟ وكيف يمكننا تجاوزه؟

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