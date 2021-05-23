بيوت ليست للبيع

من بودكاست: بعد أمس

تعرض الجماعات الاستيطانية وبتمويل من صندوق أرض إسرائيل مبالغ طائلة للاستيلاء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين في مدينة القدس. لكن المقدسيين يرفضون ذلك باعتبارها أرض وقف إسلامي وأمانة لا يمكن التفريط بها.

كما تنشط جماعات استيطانية مختلفة مثل "إلعاد" و"عطيرت كهونيم" بحماية من الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أراضي المقدسيين بالقوة من خلال استغلال قانون أملاك الغائبين والجيل الثالث والتنظيم والبناء، أو عبر أساليب احتيالية ساهمت أطراف عربية فيها عبر شراء البيوت من المقدسيين وتسليمها للجمعيات الاستيطانية.

فكيف يتصدى المقدسيون لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازلهم؟ وما قصة تسريب ممتلكات المقدسيين؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي أهم الجمعيات الاستيطانية التي تعمل على تهويد المدينة المقدسة؟

ضيف الحلقة د.عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى.

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