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علاقات ثنائية|دولي|السعودية

التهدئة السعودية الإيرانية.. أي آفاق؟

هل تعكس تصريحات محمد بن سلمان تغيرا في السلوك السعودي تجاه إيران؟

23/5/2021

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن إشكالية الرياض مع طهران هي "تصرفاتها السلبية". لكنه  قال إن بلاده تريد علاقات طيبة مع إيران. لغة تصالحية، تأتي عقب سنوات من التوتر الذي طبع العلاقات الإيرانية السعودية، وذلك بعد الكشف عن انعقاد جولة محادثات سرية بين البلدين في التاسع من إبريل الماضي في بغداد، عنوانها تحسين العلاقات بين إيران والسعودية. فهل تعكس تصريحات محمد بن سلمان تغيرا في السلوك السعودي تجاه إيران؟ وما هي احتمالات إطلاق حوار بين البلدين؟ وأي تأثير للتقارب السعودي الإيراني على أزمات المنطقة؟

ضيفة الحلقة د.فاطمة الصمادي باحثة أولى بمركز الجزيرة للدراسات مختصة في الشأن الإيراني.

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المصدر : الجزيرة

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