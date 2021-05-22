حُمّى التسلح العربي.. لماذا؟

لماذا تتسلح الدول العربية؟ وما علاقة هذا التسابق على التسلح بالنزاعات والتنافس على الريادة في الإقليم؟

من بودكاست: بعد أمس

كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس الماضي، أنه من بين 10 دول الأكثر استيرادا للسلاح في العالم، ما بين 2016 و2020، توجد 5 دول عربية، هي السعودية، التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، ومصر (3)، والجزائر (6)، وقطر (8)، والإمارات (9).

أرقام تشهد على حجم السباق المحموم على التسلح في العالم العربي.

فلماذا تتسلح الدول العربية؟ وما علاقة هذا التسابق على التسلح بالنزاعات والتنافس على الريادة في الإقليم؟ وماهي آثار الإنفاق المتزايد على التسلح على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية؟

خديجة بن قنة وضيفها الدكتور إبراهيم اسعيدي، أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية، بجامعة قطر، يفتحان ملف التسلح في العالم العربي، ويناقشان هذه الأسئلة وغيرها.

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