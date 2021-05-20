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حكومات|سياسة|إسرائيل

إسرائيل المأزومة

هل أصبحت تكلفة حماية الدولة أمنياً وعسكرياً أكبر من حجم الاحتلال الإسرائيلي؟

20/5/2021

يعاني الاحتلال الإسرائيلي من أزمة سياسية حادة على مدار عامين، جرت خلالهما انتخابات برلمانية للمرة الرابعة دون أن تتمكن الأحزاب من تشكيل حكومة سياسية. وبينما تُلاحق زعيم حزب الليكود اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو قضايا فساد، تراجع أداء الجهاز القضائي وتغولت الأحزاب الدينية في الدولة.

كما أن الأزمة الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا، ورحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعبت دوراً مهماً في زيادة التصدعات داخل إسرائيل.

فما هي أبرز هذه التصدعات؟ وكيف ستؤثر هذه التصدعات على دور الاحتلال الإسرائيلي إقليمياً؟ وهل أصبحت تكلفة حماية الدولة أمنياً وعسكرياً أكبر من حجم الاحتلال الإسرائيلي؟

ضيف الحلقة انطوان شلحت مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار.

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المصدر : الجزيرة

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