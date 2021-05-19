فلسطين.. موازين قوى جديدة

ما الذي تغير في موازين القوى؟ وإلى أين تتجه المواجهة بين حماس وإسرائيل؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

تتشكل معادلات جديدة من خلال المعركة الدائرة في فلسطين، أهمها أن المقاومة الفلسطينية قصفت تل أبيب للدفاع عن القدس. تحرك أدى إلى انتفاضة شاملة في الأراضي الفلسطينية سواء في الداخل المحتل أو الضفة الغربية أو الخارج، وإلى شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة.

ويرى كثير من المراقبين والمحللين أن أهمية هذه المعركة تكمن في كسر أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" بالنسبة لإسرائيل.

فما الذي يحصل في فلسطين؟ وما الذي تغير في موازين القوى؟ وإلى أين تتجه المواجهة بين حماس وإسرائيل؟

استمع للحكاية في بعد أمس من بودكاست الجزيرة.

ضيف الحلقة د. وليد شرارة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.

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