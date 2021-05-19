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من بودكاست: بعد أمس
أعمال مقاومة|أحداث فلسطين|فلسطين

فلسطين.. موازين قوى جديدة

ما الذي تغير في موازين القوى؟ وإلى أين تتجه المواجهة بين حماس وإسرائيل؟ 

19/5/2021

تتشكل معادلات جديدة من خلال المعركة الدائرة في فلسطين، أهمها أن المقاومة الفلسطينية قصفت تل أبيب للدفاع عن القدس. تحرك أدى إلى انتفاضة شاملة في الأراضي الفلسطينية سواء في الداخل المحتل أو الضفة الغربية أو الخارج، وإلى شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة.

ويرى كثير من المراقبين والمحللين أن أهمية هذه المعركة تكمن في كسر أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" بالنسبة لإسرائيل.

فما الذي يحصل في فلسطين؟ وما الذي تغير في موازين القوى؟ وإلى أين تتجه المواجهة بين حماس وإسرائيل؟

استمع للحكاية في بعد أمس من بودكاست الجزيرة.

ضيف الحلقة د. وليد شرارة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.

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المصدر : الجزيرة

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