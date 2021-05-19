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صراع عربى إسرائيلي|وثائق وأحداث|فلسطين

سلسلة النكبة الفلسطينية – آن للنكبة ألا تستمر – 4/4

كيف انعكست النكبة الفلسطينية على واقع الفلسطينيين ومستقبلهم؟

19/5/2021

بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم وقراهم، تم الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، دون منح الفلسطينيين أي كيان أو دولة لهم، لتبقى حدود إسرائيل غير معلومة وتستمر في قضم الأراضي الفلسطينية… فكيف انعكست النكبة الفلسطينية على واقع الفلسطينيين ومستقبلهم؟ انتظرونا في الحلقة الرابعة من بعد أمس من الجزيرة بودكاست ضمن "سلسلة النكبة الفلسطينية".

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المصدر : الجزيرة

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