سلسلة النكبة الفلسطينية – آن للنكبة ألا تستمر – 4/4

بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم وقراهم، تم الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، دون منح الفلسطينيين أي كيان أو دولة لهم، لتبقى حدود إسرائيل غير معلومة وتستمر في قضم الأراضي الفلسطينية… فكيف انعكست النكبة الفلسطينية على واقع الفلسطينيين ومستقبلهم؟ انتظرونا في الحلقة الرابعة من بعد أمس من الجزيرة بودكاست ضمن "سلسلة النكبة الفلسطينية".

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