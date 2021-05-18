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صراع عربى إسرائيلي|وثائق وأحداث|فلسطين

سلسلة النكبة الفلسطينية – خيوط المؤامرة – 1/4

كيف أشعل الفلسطينيون ثورة البراق لنصرة القدس؟

18/5/2021

تبحث الحلقة الأولى من سلسلة النكبة في الأحداث التي أسست لنكبة فلسطين بداية من حصار الفرنسيين لعكا عام 1799، ثم نشأة الحركة الصهيونية التي دعت اليهود الصهاينة للتوجه إلى فلسطين بحماية بريطانيا.

ثم تنتقل الحلقة لدور بريطانيا في مساعدة اليهود لاحتلال الأراضي الفلسطينية وحمايتهم بالقوة ضمن وعد بلفور عام 1917، ثم احتلال الجيش البريطاني للقدس، وبعدها بسنوات أدى حاخامات يهود صلواتهم أمام حائط البراق في تجمع نظمته الوكالة اليهودية بهدف "إعادة بناء الهيكل"، ما فجر ثورة البراق الشعبية…. فكم كان عدد اليهود في فلسطين وقتها؟ وكيف ساهمت بريطانيا في تسهيل هجرتهم لفلسطين وإعطائهم امتيازات خاصة؟ وكيف أشعل الفلسطينيون ثورة البراق لنصرة القدس؟

استمعوا للحلقة الأولى بعنوان "خيوط المؤامرة" من سلسلة النكبة الفلسطينية لأول مرة على بعد أمس من الجزيرة بودكاست.

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المصدر : الجزيرة

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