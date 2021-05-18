سلسلة النكبة الفلسطينية – خيوط المؤامرة – 1/4

من بودكاست: بعد أمس

تبحث الحلقة الأولى من سلسلة النكبة في الأحداث التي أسست لنكبة فلسطين بداية من حصار الفرنسيين لعكا عام 1799، ثم نشأة الحركة الصهيونية التي دعت اليهود الصهاينة للتوجه إلى فلسطين بحماية بريطانيا.

ثم تنتقل الحلقة لدور بريطانيا في مساعدة اليهود لاحتلال الأراضي الفلسطينية وحمايتهم بالقوة ضمن وعد بلفور عام 1917، ثم احتلال الجيش البريطاني للقدس، وبعدها بسنوات أدى حاخامات يهود صلواتهم أمام حائط البراق في تجمع نظمته الوكالة اليهودية بهدف "إعادة بناء الهيكل"، ما فجر ثورة البراق الشعبية…. فكم كان عدد اليهود في فلسطين وقتها؟ وكيف ساهمت بريطانيا في تسهيل هجرتهم لفلسطين وإعطائهم امتيازات خاصة؟ وكيف أشعل الفلسطينيون ثورة البراق لنصرة القدس؟

استمعوا للحلقة الأولى بعنوان "خيوط المؤامرة" من سلسلة النكبة الفلسطينية لأول مرة على بعد أمس من الجزيرة بودكاست.

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