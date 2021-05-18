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صراع عربى إسرائيلي|وثائق وأحداث|فلسطين

سلسلة النكبة الفلسطينية – التطهير العرقي – 3/4

من هي أبرز العصابات الصهيونية التي شاركت في حرب 1948؟

18/5/2021

تركز الحلقة الثالثة من سلسلة النكبة على نشأة العلاقة بين الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعدها بعد أن انسحبت القوات البريطانية واستلمت منها قوات الهاغاناه والعصابات الصهيونية المقرات والمنشآت الخاصة بالجيش البريطاني لتبدأ عملية التطهير العرقي بحق الفلسطينيين… فمن هي أبرز العصابات الصهيونية التي شاركت في حرب 1948؟

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المصدر : الجزيرة

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