سلسلة النكبة الفلسطينية – التطهير العرقي – 3/4

من هي أبرز العصابات الصهيونية التي شاركت في حرب 1948؟

من بودكاست: بعد أمس

تركز الحلقة الثالثة من سلسلة النكبة على نشأة العلاقة بين الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعدها بعد أن انسحبت القوات البريطانية واستلمت منها قوات الهاغاناه والعصابات الصهيونية المقرات والمنشآت الخاصة بالجيش البريطاني لتبدأ عملية التطهير العرقي بحق الفلسطينيين… فمن هي أبرز العصابات الصهيونية التي شاركت في حرب 1948؟

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