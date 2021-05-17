سلسلة النكبة الفلسطينية – ثورة القسام – 2/4

من بودكاست: بعد أمس

رغم عدم استجابة القيادة الفلسطينية لدعوة عز الدين القسام بالبدء بالثورة، إلا أنه انطلق في تشكيل مجموعات الثورة حتى استشهد في أحراش يعبد مع رفاقه القادمين من عدة دول عربية، وكانت دماؤهم شرارة الانطلاق للثورة الفلسطينية عام 1936… تحمل هذه الحلقة شهادات حية عن الثورة الفلسطينية، من مؤرخين وشهود عيان ومقاتلين لتجيب على تساؤلات عديدة أهمها كيف بدأت الثورة؟ وكيف قمعتها بريطانيا؟ ولماذا رفضت القيادة الفلسطينية دعوات القسام للثورة؟

استمع للحلقة الثانية بعنوان "سحق الثورة" مع المؤرخ الفلسطيني مصطفى كبها ضمن سلسلة النكبة عبر بعد أمس من الجزيرة بودكاست.

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