الرقائق الإلكترونية.. حروب المستقبل

تدور حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين حول الرقائق الإلكترونية والسيطرة على صناعتها وأسواقها. وتدخل هذه الرقائق في الكثير من الصناعات التي نستهلكها ولا نستغني عنها، مثل الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية والسيارات والطائرات والأجهزة الطبية الحديثة.

فلماذا هذا الصراع العالمي على التكنولوجيا الرقيقة والرقائق الإلكترونية؟ وهل تنجح خطط الصين للتحكم في هذه التكنولوجيا؟ وهل يمكن أن يكون للعرب دور فيها؟

ضيف حلقة اليوم الدكتور سند بوشناق العالم في التكنولوجيا الدقيقة والرقائق الإلكترونية.

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