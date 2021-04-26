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سياسة|تشاد

تشاد.. ماذا بعد مقتل إدريس ديبي؟

ما آثار غياب رجل بحجم إدريس ديبي على منطقة الساحل والصحراء؟

25/4/2021

بعد محاولات متكررة لعزله من طرف مناوئيه المسلحين.. غادر الرئيس التشادي إدريس ديبي السلطة قتيلا، بعد إصابته في جبهة القتال، حسب الرواية الرسمية.. فما الذي سيبقى من رجل حكم بلاده بقبضة من حديد طوال ثلاثة عقود؟ وما آثار غياب رجل بحجم إدريس ديبي على منطقة الساحل والصحراء؟..

خديجة وضيفها الباحث في الشأن الإفريقي رشيد علوش.. يفككان المشهد التشادي وتداخله مع الملفات الإقليمية في هذه الحلقة من بعد أمس..

المصدر : الجزيرة

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