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سياسة|فلسطين

الانتخابات الفلسطينية تحت الاحتلال.. أولوية؟

هل تمثل الانتخابات أولوية للفلسطينيين؟

25/4/2021

أنهت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتماد 36 قائمة مرشحة لانتخابات المجلس التشريعي المتوقع عقدها في 22 من مايو القادم. وفي الوقت الذي يتخوف فيه الفلسطينيون من تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لهذه الانتخابات، يرى نخبة من الأكاديميين والباحثين في الشأن الفلسطيني أن الانتخابات ليست أولوية في مرحلة التحرر من الاحتلال، وأن استثناء فلسطيني الخارج من هذه الانتخابات سيكون له انعكاسات سلبية على واقع الفلسطينيين السياسي. فهل تمثل الانتخابات أولوية للفلسطينيين؟

ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة.

المصدر : الجزيرة

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