الانتخابات الفلسطينية تحت الاحتلال.. أولوية؟

أنهت لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتماد 36 قائمة مرشحة لانتخابات المجلس التشريعي المتوقع عقدها في 22 من مايو القادم. وفي الوقت الذي يتخوف فيه الفلسطينيون من تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لهذه الانتخابات، يرى نخبة من الأكاديميين والباحثين في الشأن الفلسطيني أن الانتخابات ليست أولوية في مرحلة التحرر من الاحتلال، وأن استثناء فلسطيني الخارج من هذه الانتخابات سيكون له انعكاسات سلبية على واقع الفلسطينيين السياسي. فهل تمثل الانتخابات أولوية للفلسطينيين؟

ضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة.