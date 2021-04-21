سد النهضة.. ما خيارات مصر والسودان؟

أي مستقبل للمفاوضات بشأن أزمة سد النهضة؟ وما هي خيارات مصر والسودان للضغط على إثيوبيا؟

فشلت مطلع شهر أبريل الجاري جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان استضافتها الكونغو الديموقراطية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، في التوصل الى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

وبينما تضغط مصر والسودان لتوقيع اتفاق قبل أن تكمل إثيوبيا عملية ملء السد، تُصر أديس أبابا على الملء الثاني المقرر في يوليو المقبل، حتى دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

فأي مستقبل للمفاوضات بشأن أزمة سد النهضة؟ وما هي خيارات مصر والسودان للضغط على إثيوبيا؟ وهل تتجه الأزمة إلى نزاع مسلح؟

ضيف الحلقة محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة الزميل عبد الفتاح الفايد.