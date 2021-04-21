المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.. تحت السيطرة؟

ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل لاحقا لو استمرت الدول الغربية في حوارها مع إيران، أو وصلت إلى اتفاق نووي جديد يعترف بالبرنامج النووي الإيراني..؟

تعلن إسرائيل أنها تعمل على إعاقة البرنامج النووي الإيراني بكل قوتها، وهي متهمة بالهجوم على منشأة نطنز أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في المنظومة النووية الإيرانية..فما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل لاحقا لو استمرت الدول الغربية في حوارها مع إيران، أو وصلت إلى اتفاق نووي جديد يعترف بالبرنامج النووي الإيراني..؟

خديجة بن قنة وضيفها محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر يتناولان في هذه الحلقة سيناريوهات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية.