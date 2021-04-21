البث الحي
نزاعات دولية|دولي|إيران

المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.. تحت السيطرة؟

ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل لاحقا لو استمرت الدول الغربية في حوارها مع إيران، أو وصلت إلى اتفاق نووي جديد يعترف بالبرنامج النووي الإيراني..؟

21/4/2021

تعلن إسرائيل أنها تعمل على إعاقة البرنامج النووي الإيراني بكل قوتها، وهي متهمة بالهجوم على منشأة نطنز أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في المنظومة النووية الإيرانية..فما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل لاحقا لو استمرت الدول الغربية في حوارها مع إيران، أو وصلت إلى اتفاق نووي جديد يعترف بالبرنامج النووي الإيراني..؟

خديجة بن قنة وضيفها محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر يتناولان في هذه الحلقة سيناريوهات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رحلة في تراث رمضان

يحفل شهر رمضان بعادات وتقاليد متنوعة، شكلت تراثا شعبيا ثريا توارثته الأجيال على مر العقود

رحلة في أدغال الأمازون

لأجل ماذا يتحمل لؤي العتيبي هذه المشاق كلها؟ وما الذي ستقدمه رحلته إلى غابات الأمازون، ولا نعرفه؟ وهل بالفعل توجد قبائل آكلي لحوم البشر في الأمازون؟

المزيد من سياسي

دول الجوار تدعم والمعارضة ترفض.. ديبي الابن يكشف عن ملامح قيادته لتشاد في المرحلة الانتقالية

الجيش التشادي فقد السيطرة على مدن عدة في أثناء معاركه مع الحركات المتمردة (الأناضول)

بعد التخندق شرقا.. ما الذي دفع مصر إلى دخول ليبيا من الغرب؟

المباحثات المصرية الليبية شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الطرفين (الفرنسية)

الحوثيون يصعدون هجومهم بمأرب.. المبعوث الأميركي يكشف موقفا جديدا للسعودية وحكومة هادي

الحكومة اليمنية استعانت بأبناء القبائل لمواجهة الحوثيين في جبهة مأرب (رويترز)

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)
الأكثر قراءة

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

الحرس الثوري: تل أبيب تتكتم على ما جرى.. إسرائيل تعترف بالفشل بالتصدي لصاروخ سقط قرب مفاعل ديمونة

(الجزيرة)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟

حين أكل المصريون لحوم البشر.. ماذا حدث حين جفَّ النيل قبل ألف عام؟