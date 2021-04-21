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عنصرية|حريات|فرنسا

الإسلاموفوبيا.. السلالة الفرنسية

ما قصة الإسلاموفوبيا؟ وما الذي يغذيها؟ وفي ماذا يختلف واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا عن غيره من الدول الغربية؟

21/4/2021

لا تنفك الكراهية للإسلام والمسلمين تتسع رقعتها في الغرب عموما مع تصاعد حركات اليمين المتطرف في مختلف الدول الأوروبية وانتعشت خصوصا أكثر خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وأخذت الإسلاموفوبيا في الفترة الأخيرة شكلا أكثر تطرفا لاسيما في فرنسا،  وأضحت عقيدة دولة وسلوك مؤسسات تستهدف محاربة كل مظاهر وتجليات الثقافة الإسلامية في حملة تشبه إعلان حرب باسم محاربة التطرف والانفصالية والإرهاب.

فما قصة الإسلاموفوبيا؟ وما الذي يغذيها؟ وفي ماذا يختلف واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا عن غيره من الدول الغربية؟ وما تأثيرات هذه الظاهرة على الدولة الفرنسية وعلى علاقتها بمواطنيها المسلمين؟

في هذه الحلقة تبسط خديجة بن قنة وضيفها دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب عموما وفرنسا خصوصا.

المصدر : الجزيرة

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