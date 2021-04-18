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عبادات إسلامية|تراث|العالم الإسلامي

رحلة في تراث رمضان

ما هي أبرز ملامح التراث الشعبي لشهر رمضان؟

18/4/2021

يحفل شهر رمضان بعادات وتقاليد متنوعة، شكلت تراثا شعبيا ثريا توارثته الأجيال على مر العقود. ورغم منافسة التكنولوجيات الحديثة، فإن جزءا كبيرا من هذا التراث الشعبي الرمضاني، ظل صامدا. فيما أصبحت عادات أخرى مهددة بالاندثار وفي مقدمتها الحكواتي وألعاب رمضان الشعبية والمسحراتي وغيرها.

فما هي أبرز ملامح التراث الشعبي لشهر رمضان؟ وما الذي تختص به بعض الدول العربية؟ وكيف تبدو علاقة الأجيال الجديدة بهذا الموروث؟

ضيف الحلقة الحكواتي والمؤرخ التونسي عبد الستار عمامو.

المصدر : الجزيرة

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