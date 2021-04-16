البث الحي
سينما|وثائقية|برازيل
مختارات من موقع الجزيرة الوثائقية

رحلة في أدغال الأمازون

مختارات من موقع الجزيرة الوثائقية
16/4/2021

على خطى ابن بطوطة، الرحالة العربي الأشهر، انطلق لؤي العتيبي في البراري والغابات سعيا لاكتشاف المجهول. بدءا بأدغال إفريقيا، مرورا ببراري إندونيسيا، وصولا إلى غابات وأنهار الأمازون، قطع لؤي المسافات تلو الأخرى، عابرا الأنهار والجبال والأدغال.. سعيا إلى اعتراض طريق ما يهرب منه الآخرون، من حيوانات مفترسة، وقبائل تأكل لحوم البشر.. كل هذا مسجلا بالصوت والصورة، في سلسلة "اكتشاف المجهول" التي تبثها قناة الجزيرة الوثائقية، والتي تكشف المجهول في غابات الأمازون، في أماكن لم يصلها أحد قبلا.

فلأجل ماذا يتحمل لؤي العتيبي هذه المشاق كلها؟  وما الذي ستقدمه رحلته إلى غابات الأمازون، ولا نعرفه؟ وهل بالفعل توجد قبائل آكلي لحوم البشر في الأمازون؟ وكيف واجه اعتراف رجالها بقتل وأكل لحوم البشر؟

حوار شيق وممتع بين خديجة بن قنة والرحالة والمغامر الأردني لؤي العتيبي، معد ومقدم ومخرج وثائقي "اكتشاف المجهول" الذي عُرض موسمه الثالث على الجزيرة الوثائقية هذا الشهر.

المصدر : مختارات من موقع الجزيرة الوثائقية

حول هذه القصة

سورية.. ثورة أرّقت العالم

في الأثناء، استعاد النظام السوري سيطرته بدعم من حلفائه على ثلثي أرض سوريا المدمرة. وزادت الانقسامات والتدخلات الخارجية وصراع المصالح الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقيدا.

الخليج وأمريكا.. إلى أين؟

تناقش خديجة مع ضيفها الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر.. قصة العلاقات الخليجية الأمريكية.. كيف تطورت؟ وإلى أين تسير؟

حرب إسرائيل البيئية ضد فلسطين

كيف حاصر الاحتلال الإسرائيلي الثروات البيئية للفلسطينيين؟ وما هي خيارات مواجهة هذه الممارسات حماية لحياة الفلسطينيين وللأجيال القادمة؟

المزيد من جغرافي ومناخي

لماذا المريخ؟

منطقة المشاعر.. "الحج عرفة"

مخيمات الحجاج بمنى في منطقة المشاعر التي شهدت توسعا وتطورا في البنية التحية (رويترز)

شاهد.. ماذا قال البغداديون عن الهطول النادر للثلوج على مدينتهم؟

بالصور والفيديو: في ظاهرة نادرة الحدوث.. هطول الثلوج على بغداد لأول مرة منذ عقود

سكان بغداد استيقظوا فجر اليوم على تساقط الثلوج مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر (الأناضول)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

شاهد.. شاب عراقي لا ينام منذ 20 عاما أكثر من 10 إلى 15 دقيقة فقط

العراقي سعد نعيم جبار: بسبب حادثة حصلت معي خلال فترة عملي بالجيش العراقي لم أنم منذ 20 عاما (مواقع التواصل)

براءة “سيدة المحكمة” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

عضوة النيابة الإدارية أهانت ضابط الشرطة لكنها نالت حكما بالبراءة (مواقع التواصل)

المعماري سنان.. عبقرية جندي عثماني سبق عصره