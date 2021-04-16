رحلة في أدغال الأمازون

على خطى ابن بطوطة، الرحالة العربي الأشهر، انطلق لؤي العتيبي في البراري والغابات سعيا لاكتشاف المجهول. بدءا بأدغال إفريقيا، مرورا ببراري إندونيسيا، وصولا إلى غابات وأنهار الأمازون، قطع لؤي المسافات تلو الأخرى، عابرا الأنهار والجبال والأدغال.. سعيا إلى اعتراض طريق ما يهرب منه الآخرون، من حيوانات مفترسة، وقبائل تأكل لحوم البشر.. كل هذا مسجلا بالصوت والصورة، في سلسلة "اكتشاف المجهول" التي تبثها قناة الجزيرة الوثائقية، والتي تكشف المجهول في غابات الأمازون، في أماكن لم يصلها أحد قبلا.

فلأجل ماذا يتحمل لؤي العتيبي هذه المشاق كلها؟ وما الذي ستقدمه رحلته إلى غابات الأمازون، ولا نعرفه؟ وهل بالفعل توجد قبائل آكلي لحوم البشر في الأمازون؟ وكيف واجه اعتراف رجالها بقتل وأكل لحوم البشر؟

حوار شيق وممتع بين خديجة بن قنة والرحالة والمغامر الأردني لؤي العتيبي، معد ومقدم ومخرج وثائقي "اكتشاف المجهول" الذي عُرض موسمه الثالث على الجزيرة الوثائقية هذا الشهر.