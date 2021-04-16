المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.. إلى أين؟

يعتقد ضيف خديجة الدكتور لقاء مكي أن إسرائيل تريد استدراج إيران لمواجهة معها تعرقل أي عودة أمريكية محتملة إلى الاتفاق النووي الإيراني

بعد الناقلات، اتجهت إسرائيل على ما يبدو إلى المفاعلات النووية، عصب المشروع النووي الإيراني، في اختبار قاس لمدى صبر إيران الاستراتيجي.

يعتقد ضيف خديجة الدكتور لقاء مكي أن إسرائيل تريد استدراج إيران لمواجهة معها تعرقل أي عودة أمريكية محتملة إلى الاتفاق النووي الإيراني.. وتريد أيضا جر واشنطن لمواجهة مع طهران وأن تضر بإيران إلى أبعد ما تستطيع مستفيدة من رغبة الأخيرة في عدم إعطائها فرصة للمواجهة الشاملة..

استمع إلى خديجة بن قنة وضيفها د. لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وتفكيك لآفاق المواجهة بين الدولتين في هذه الحلقة من بعد أمس.. شاركنا رأيك..