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عنف وإرهاب|دولي|أفريقيا

الإرهاب في إفريقيا والتدخل الأجنبي.. أي علاقة؟

ما هي خارطة انتشار التنظيمات الإرهابية في إفريقيا؟ وكيف أصبحت ملاذا آمنا لهذه الجماعات؟

15/4/2021

تزايدت في السنوات الأخيرة العمليات الإرهابية في الكثير من دول إفريقيا فيما تحوّلت بعض دولها إلى ملاذات آمنة للعديد من الجماعات الإرهابية، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الانتشار المتفاقم رغم التدخل الأجنبي.

فما هي خارطة انتشار التنظيمات الإرهابية في إفريقيا؟ وكيف أصبحت ملاذا آمنا لهذه الجماعات؟ وما هي انعكاسات ذلك على القارة السمراء؟ وما مستقبل إفريقيا في ظل تمدد الجماعات الإرهابية؟

استمع إلى قصة انتشار وتمدد الإرهاب في إفريقيا في حلقة مميزة مع خديجة بن قنة وضيفها دكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر.

المصدر : الجزيرة

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