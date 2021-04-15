ليبيا.. إلى بر الأمان؟

في الأثناء، استعاد النظام السوري سيطرته بدعم من حلفائه على ثلثي أرض سوريا المدمرة. وزادت الانقسامات والتدخلات الخارجية وصراع المصالح الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقيدا.
ما موقع حفتر من خريطة الصراع الليبي بعد تشكيل الحكومة؟
أقلعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة من محطة نيل ثقة البرلمان، لتواجه أمامها تحديات إعاشة المواطنين، وحلحلة أزمات خدمية وسياسية وأمنية..
يصر الدبيبة الذي ألف حكومة من أكثر من ثلاثين وزيرا على أنه قادر على إنجاز برنامج حكومته.. فيما يرى وليد ارتيمة، ضيف خديجة بن قنة في حلقة بعد أمس، أن التحديات قد تكون أكبر من جهد حكومة خارجة من رحم أزمة سياسية خانقة، ويتخوف من فشل حكومة الدبيبة في كبريات القضايا..
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