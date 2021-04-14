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"الموريتاني".. من غوانتانامو إلى هوليوود – 2/3

لحظات السجن الصعبة لا تنتهي وكما يقول ولد صلاحي "كل لحظات السجن مؤلمة"..

14/4/2021

بعد سنوات في السجن يصل إلى ولد صلاحي خبر وفاة والدته في ليلة تتكشف فيها إنسانية حراسه.. كان قد تحدث إلى والدته مرة على الأقل منذ غادرها في تلك الليلة المظلمة.. توقع أن يلتقيها مرة أخرى.. وفجأة تبخر الحلم..

لحظات السجن الصعبة لا تنتهي وكما يقول ولد صلاحي "كل لحظات السجن مؤلمة".. في هذه الحلقة الثانية من برنامج بعد أمس يواصل محمدو ولد صلاحي السجين السابق بغوانتانامو  حكاية تجربته المريرة خلال عقد ونصف في سجن رهيب خلال حواره مع خديجة بن قنة.. تابعوا هذه القصة الإنسانية الفريدة.

المصدر : الجزيرة

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