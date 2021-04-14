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"الموريتاني".. من غوانتانامو إلى هوليوود – 1/3

ما هي أسوأ اللحظات التي مرت على ولد صلاحي في السجن؟

14/4/2021

نقل من موريتانيا بلده الأصلي إلى الأردن، ومن الأردن إلى باغرام في أفغانستان، ثم من هناك إلى سجن غوانتانامو في جزيرة كوبية معزولة. كان المحققون الأمريكيون يقولون له: "نحن لا نلطخ أيدينا بتعذيبك؛ بل نأتيك ببني جلدتك ليعذبوك"، فكان الضرب يتم على أيدي أردني ومصري..

هذا جزء مما يرويه محمدو ولد صلاحي، السجين السابق بسجن غوانتانامو وكاتب "يوميات غوانتانامو" في حوار شيق مع خديجة بن قنة، في أولى حلقات سلسلة تروي قصته في السجن وخارجه.. شنقيطي في هوليوود..

تفاعلوا مع هذه القصة ففيها الرعب والإثارة..

المصدر : الجزيرة

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