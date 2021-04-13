ثاني رمضان في زمن الكورونا

للمرة الثانية، نصوم شهر رمضان على إيقاع الحياة الذي فرضته كورونا، ونحيي كل أجواء وطقوس رمضان في البيت. وفي مقدمة هذه الطقوس، فاكهة رمضان الروحية: صلاة التراويح. ونُقيم إفطارات جماعية عن بعد، كل في بيته، لكن بفضل التكنولوجيا كنّا معا. أما في الفضاء العام، فبدلا من اقتسام فرحة ودفء أجواء رمضان، تباعدنا مراعاة لمسافة الأمان.

فهل يعد ثاني رمضان في ظل كورونا أسهل أم أصعب من سابقه؟ وهل سيكون من اليسير استبدال العادات المتوارثة في المناسبات الدينية والاجتماعية مرة أخرى، بعادات تلائم الوضع الراهن؟ وكيف نتجاوز الآثار النفسية للتباعد الاجتماعي على المجتمعات العربية؟ وماهي البدائل الصحية؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس" يقدم الدكتور محسن بنزاكور أخصائي علم النفس الاجتماعي، والدكتور خالد مُقدم الأخصائي في التغذية الصحية.. نصائح ثمينة لرمضان متكامل الشروط الروحية والاجتماعية والصحية.