التوحد.. دليل التعامل

أبدع كل من أينشتاين ونيوتن وأديسون وبيل غيتس وغيرهم رغم معاناتهم من صعوبات التوحد.

وظل الخلاف قائما منذ عقود بين المدرسة الإنجليزية والفرنسية حول التوحد باعتباره إما ناتجاً عن إهمال الأم أو اضطرابا دماغيا يستدعي مشاركة الأم والعائلة في العلاج.

ومع تزايد أعداد المصابين بطيف التوحد بواقع طفل من بين 16 طفل عالمياً، تظل هناك أسئلة هامة من بينها، هل التوحد مرض أم لا؟ وهل التوحديون عباقرة أم عبء؟ وما تحديات دمج التوحديين في المجتمع؟

ضيفة الحلقة الأستاذة سمية العمراني رئيسة تحالف جمعيات التوحد في المغرب.