إخوان مصر والنظام.. حان وقت الحوار؟

ما حصاد سبع سنوات من رفض الانقلاب على الواقع المصري؟ وهل تمثل تصريحات إبراهيم منير عودة إلى "جادة السياسة"؟

جدل واسع أثارته تصريحات القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير حول دعوته للحوار مع النظام المصري، وفق شروط تضمنت التخفيف على الجماعة في مصر وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وإطلاق الحريات العامة، في حين لم يرد النظام المصري رسمياً على هذه المبادرة.

فما حصاد سبع سنوات من رفض الانقلاب على الواقع المصري؟ وهل تمثل تصريحات إبراهيم منير عودة إلى "جادة السياسة"؟ وعلى ما ذا سيتحاور الإخوان ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ومن أين سيبدأ الحوار إذا ما قدر له أن يبدأ؟

استمع للحكاية في بعد أمس من الجزيرة بودكاست مع خديجة بن قنة في هذه الحلقة من بعد أمس وضيفها الباحث والكاتب المصري د.عصام تليمة.