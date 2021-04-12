حروب اللقاح

ما أسباب اندلاع حروب لقاحات؟ ومن الرابح والخاسر فيها؟ وما موقف الدول العربية منها؟ وكيف يخرج العالم منها؟

بحسب الأمم المتحدة، قامت عشر دول في العالم بتوزيع 80 %من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على شعوبها، بينما لم تحصل 130 دولة على أي جرعة من هذه اللقاحات. ومع ذلك، فالدول الغنية هي من تتصارع في حروب طاحنة للحصول على أكبر قدر من اللقاحات قبل باقي الدول.

فما أسباب اندلاع حروب لقاحات؟ ومن الرابح والخاسر فيها؟ وما موقف الدول العربية منها؟ وكيف يخرج العالم منها؟

حوار شيق ومثير بين خديجة بن قنة والمحلل السياسي الجزائري الدكتور حسني العبيدي.