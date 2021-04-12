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احتلال واستعمار|القدس|فلسطين

الهوية المقدسية.. صراع البقاء

ترصد الحلقة أهم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس، وأهم المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية في المدينة المقدسة وخيارات المواجهة أمام الفلسطينيين.

12/4/2021

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياساته العنصرية تجاه فلسطيني القدس، عبر تهجيرهم من المدينة وهدم بيوتهم بأحكام غير قانونية، أو منع الإقامة عن الآلاف منهم، والتضييق اقتصادياً وثقافياً عليهم بهدف تهويد المدينة المقدسة.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي قرابة 5 آلاف من منازل الفلسطينيين في القدس من عام 1967 حيث لم يكن هناك أي يهودي في المدينة. في حين ارتفعت نسب البطالة إلى أكثر من 30٪ ونسبة الفقر إلى حوالي 80٪.

ترصد الحلقة أهم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس، وأهم المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية في المدينة المقدسة وخيارات المواجهة أمام الفلسطينيين.

ضيف الحلقة زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمتخصص في ملف الاستيطان.

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المصدر : الجزيرة

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