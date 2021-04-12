الهوية المقدسية.. صراع البقاء

ترصد الحلقة أهم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس، وأهم المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية في المدينة المقدسة وخيارات المواجهة أمام الفلسطينيين.

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياساته العنصرية تجاه فلسطيني القدس، عبر تهجيرهم من المدينة وهدم بيوتهم بأحكام غير قانونية، أو منع الإقامة عن الآلاف منهم، والتضييق اقتصادياً وثقافياً عليهم بهدف تهويد المدينة المقدسة.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي قرابة 5 آلاف من منازل الفلسطينيين في القدس من عام 1967 حيث لم يكن هناك أي يهودي في المدينة. في حين ارتفعت نسب البطالة إلى أكثر من 30٪ ونسبة الفقر إلى حوالي 80٪.

ترصد الحلقة أهم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس، وأهم المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية في المدينة المقدسة وخيارات المواجهة أمام الفلسطينيين.

ضيف الحلقة زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمتخصص في ملف الاستيطان.

ابق على تواصل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست ولا تنس تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية.