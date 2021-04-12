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العرب على خارطة الفضاء

كيف تمكنت الكفاءات التونسية من تحقيق هذا الإنجاز؟ وما هي استخدامات القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"؟ وكيف يعمل؟ وما حصة العرب في صناعة الفضاء؟

12/4/2021

إستطاع التونسيون بفضل جهود محلية صرفة، بناء أول قمر صناعي متكامل. وتمكنوا بمساعدة روسية من إطلاقه إلى الفضاء ووضعه في مداره.

القمر التونسي يركز على إنترنت الأشياء، ويعمل ضمن تقنية "لورا"، وهي تقنية تتيح توفير اتصال عبر الأقمار الصناعية ولا تستهلك الكثير من الطاقة.

فكيف تمكنت الكفاءات التونسية من تحقيق هذا الإنجاز؟ وما هي استخدامات القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد"؟ وكيف يعمل؟ وما حصة العرب في صناعة الفضاء؟

ضيف الحلقة المهندس أنيس يوسف، المسؤول عن مشروع القمر الصناعي  التونسي "تحدي واحد" ومدير التجديد بمجمع تالنات Telnet.

المصدر : الجزيرة

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