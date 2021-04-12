إسرائيل في زمن اللا استقرار

بالرغم من استقرار معالم الكنيست، إلا أن نتائج رابع اقتراع في غضون عامين داخل إسرائيل لم تفضِ الاستقرار في المشهد السياسي.

فقد أنتجت الانتخابات كتلتين كبيرتين مشوهتين، الأولى بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تستطيع تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مقاعد حزب القائمة الموحدة بقيادة عباس منصور.

لكن الأحزاب الدينية اليمينية اشترطت على نتنياهو عدم التحالف مع الأحزاب العربية والإسلامية، في حين تبدو الكتلة المعارضة لنتنياهو أكثر تشوهاً، فهي إن نجحت في تشكيل الحكومة فسوف تضم أحزاباً يمينية ويسارية وعربية وإسلامية. فهل تتجه إسرائيل إلى حالة عدم استقرار مزمن؟

ضيف الحلقة الأستاذ أليف صباغ المتخصص في الشأن الإسرائيلي.