هل تنصف الجنائية الدولية الفلسطينيين؟

يسابق الفلسطينيون الزمن لتجميع ملفات قضايا ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي لتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. وجاء هذا القرار بعد فحص أولي أجراه مكتب بنسودا، استمر نحو 5 أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية. لكن إسرائيل نددت بالقرار وتوعدت بالعمل على وقف التحقيق.

فهل تُنصف المحكمة الجنائية الفلسطينيين؟ وما تداعيات ضغوطات إسرائيل وحلفائها على سير التحقيق؟ وهل يخضع أخيرا قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده للمحاكمة؟

ضيف الحلقة د.معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل وممثل نقابة المحامين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول سابق في الأمم المتحدة في جنيف وبيروت.