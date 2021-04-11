مجد وفاطمة بربر.. حب يأبى الهزيمة

ما قصة الأسير الفلسطيني مجد بربر من القدس؟ وكيف صمدت قصة حب دامت عشرين عاماً خلف الزنازين بين مجد وزوجته؟ وكيف قاوم مجد ورفاقه السجانين؟

خرج الأسير المحرر مجد بربر من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام عشرين عاماً، ليرى ابنه وابنته في الجامعة، وكانت في استقباله حشود من الجماهير القادمة من مدينة القدس قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله في اليوم نفسه الذي خرج فيه، فصرخ مجد وزوجته قائلين: "لن نهزم".

فما قصة الأسير الفلسطيني مجد بربر من القدس؟ وكيف صمدت قصة حب دامت عشرين عاماً خلف الزنازين بين مجد وزوجته؟ وكيف قاوم مجد ورفاقه السجانين؟

ضيفا الحلقة الأسير المحرر مجد بربر وزوجته فاطمة.

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