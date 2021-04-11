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في ذكراها.. الجامعة العربية "تنّين نائم"

هل تحتاج الدول العربية إلى تأسيس منظمات إقليمية بديلة عن الجامعة العربية؟

11/4/2021

تحل الذكرى 76 لتأسيس جامعة الدول العربية لتحمل معها أسئلة متجددة حول مستقبل هذا الكيان الإقليمي، الذي تأسس قبل منظمة الأمم المتحدة. لكن المشهد العربي الراهن لعقود خلت، يختزل ما أصبح دارجا على وصفه بالعجز العربي الذي أصاب رمز  وحدة العرب، جامعة الدول العربية.

وبينما شقت الخلافات صفوف أعضائها، توارى دور الجامعة العربية أكثر إلى حد الغياب رغم  التحولات الإقليمية والعالمية.

فما أسباب الأزمة التي تعيشها الجامعة منذ عقود؟ وما هي مخاطر إضعاف دورها؟ وهل حان وقت الإصلاح؟

خديجة بن قنة وضيفها، الدكتور أحمد القديدي، الدبلوماسي التونسي السابق، ورئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية في باريس، يناقشان هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من بعد أمس.

المصدر : الجزيرة

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