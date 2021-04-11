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علاقات دولية|مصر

تركيا، مصر، السعودية.. زمن المصالحات؟

هل ستفضي المصالحات المتوقعة إلى تحالف استراتيجي سعودي تركي؟

خارطة لمنطقة الشرق الاوسط تضم الدول من السعودية وحتى فلسطين (الجزيرة)
خارطة لمنطقة الشرق الاوسط تضم الدول من السعودية وحتى فلسطين (الجزيرة)
11/4/2021

منذ فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات وخريطة الصراعات في الشرق الأوسط تشهد تغيرات متسارعة.. انتهى حصار قطر بقمة العلا، وبدأت الاتصالات حثيثة بين أنقرة والرياض، كما زادت الخطوات والمؤشرات على تقارب تركي مصري.. فهل نحن أمام تشكل شرق أوسط جديد؟

خديجة وضيفها الدكتور رياض عيد خبير العلاقات الدولية يرسمان مشهد المصالحات الإقليمية ويفككان ألغازه.. تابعوا حلقة بعد أمس وشاركوا بآرائكم وتحليلاتكم.

المصدر : الجزيرة

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