تركيا، مصر، السعودية.. زمن المصالحات؟

هل يتحول هذا التنافس إلى امتداد للصراع في هذه الدول؟ ومن هم اللاعبون الأساسيون في مسار إعادة الإعمار؟ وما هي التحديات التي تواجههم؟ وهل هناك قوالب جاهزة لإعادة الإعمار يمكن تطبيقها من دولة لأخرى؟
هل ستفضي المصالحات المتوقعة إلى تحالف استراتيجي سعودي تركي؟
منذ فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات وخريطة الصراعات في الشرق الأوسط تشهد تغيرات متسارعة.. انتهى حصار قطر بقمة العلا، وبدأت الاتصالات حثيثة بين أنقرة والرياض، كما زادت الخطوات والمؤشرات على تقارب تركي مصري.. فهل نحن أمام تشكل شرق أوسط جديد؟
خديجة وضيفها الدكتور رياض عيد خبير العلاقات الدولية يرسمان مشهد المصالحات الإقليمية ويفككان ألغازه.. تابعوا حلقة بعد أمس وشاركوا بآرائكم وتحليلاتكم.