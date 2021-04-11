تركيا، مصر، السعودية.. زمن المصالحات؟

هل يتحول هذا التنافس إلى امتداد للصراع في هذه الدول؟ ومن هم اللاعبون الأساسيون في مسار إعادة الإعمار؟ وما هي التحديات التي تواجههم؟ وهل هناك قوالب جاهزة لإعادة الإعمار يمكن تطبيقها من دولة لأخرى؟