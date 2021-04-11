ارتفاع أسعار النفط.. ما السرّ؟

كيف أثرت اللقاحات ضد كورونا في انتعاش أسعار النفط؟

بشكل مفاجيء وغير متوقع سجلت أسعار النفط منذ بداية العام الحالي ارتفاعا ملحوظا وسط توقعات باستمرار هذا الصعود نحو الأعلى قبل موفى العام الجاري، وقد يصل سعر البرميل إلى 100 دولار.

ويأتي ارتفاع الأسعار فوق 65 دولارا في وقت مازال فيه فيروس كورونا يفرض إغلاقا على أغلب دول العالم مع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وإذا كانت الدول العربية النفطية والخليجية منها خصوصا أكبر المستفيدين من عودة الأسعار إلى الارتفاع فإن الدول العربية غير النفطية هي من تدفع ثمن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

فما هي آليات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط؟ وكيف يمكن تفسير الارتفاع الحالي رغم استمرار جائحة كورونا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي؟ وما انعكاسات ارتفاع أسعار الذهب الأسود على الدول العربية النفطية منها وغير النفطية؟ وإلى أين تتجه أسعار برميل النفط؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس تلتقي خديجة بن قنة برئيس القسم الاقتصادي بشبكة الجزيرة والباحث في شؤون الطاقة الدكتور حاتم غندير.