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أذرع إيران في العراق.. خلاف أم تصدّع؟

كيف تحصل الفصائل العراقية الجديدة على تمويلها؟

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من صفحته على تويتر (مواقع التواصل الإجتماعي)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من صفحته على تويتر (مواقع التواصل الإجتماعي)
11/4/2021

رغم الهدنة المعلنة في العراق بين الفصائل المسلحة المعروفة والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، صعّدت ميليشيات مسلحة جديدة مؤخراً من هجماتها ضد الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي .

خطوة التصعيد هذه -وفق مراقبين- تأتي ضمن عملية توزيع للأدوار في إطار التنسيق الأمني الإيراني على الأرض العراقية لمحاولة الضغط على واشنطن في ملف الاتفاق النووي الإيراني. في المقابل يرى آخرون أن التصعيد يعكس خلافات بين هذه الفصائل قد تؤثر على السلوك الإيراني برمته في العراق.

فما قصة الفصائل المسلحة الجديدة في العراق؟ وهل يمكنها التحرك على الأرض بمعزل عن إيران؟ وما تداعيات ذلك على بقية  الأذرع الإيرانية في المنطقة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على طهران وملفها النووي؟

ضيف الحلقة د. عبد الجبار أحمد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سابقاً.

المصدر : الجزيرة

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