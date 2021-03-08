البث الحي
قضايا المرأة|مرأة|العالم الإسلامي

النّسوية العربية.. رؤية نقدية

لماذا تعثرت الحركات النسوية في جهود تحسين وضعية المرأة العربية؟

8/3/2021

 

تشغل النساء 25% فقط من المناصب القيادية في العالم. بينما يقتصر تمثيل النساء في الحكومات العربية على وزارات المرأة وشؤون الأسرة.. أما البرلمانات فبعضها بلا نساء.. رغم وجود عدد كبير من الحركات النسوية العربية.

فلماذا تزداد وضعية المرأة  العربية سوءا رغم مرور عقود على نشاط الحركات النسوية؟ وأين الخلل؟ وهل يمكن أن تكون النّسوية الإسلامية البديل؟

حوار شيق يجمع خديجة بن قنة والدكتورة أحلام مصطفى الباحثة في الدراسات الاجتماعية بأستراليا في حلقة جديدة من بعد أمس.

 

حول هذه القصة

هل انفرط عقد الإسلاميين العرب؟

كيف يمكن فهم التنوع الراهن داخل التيارات الإسلامية؟ هل هو نتيجة مزيد من الانكفاء نحو المحلية وتغليب المصلحة الوطنية على حساب عالمية الفكرة الإسلامية؟ وماذا تبقى من مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية؟

لماذا المريخ؟

لماذا تتسارع الرحلات إلى الكوكب الأحمر ؟ وما الذي تبحث عنه هذه المهمات الفضائية وتسعى لإثباته؟ وما موقع المساهمات العربية في هذا السباق؟

صناع الإبداع في مخيمات اللاجئين

 أكثر من نصف مليون طفل سوري لاجئ لم يتلقوا أي تعليم في لبنان وتركيا والأردن، حسب تقرير منظمة”هيومن رايتس ووتش” ورغم الظروف الصعبة، صنعت مبادرة فردية الفارق

المزيد من اجتماعي

هل ما زلت في أولويات زوجتك؟ 7 علامات تخبرك الإجابة

يشعر الأزواج بالتجاهل من قبل زوجاتهم مع ضغوط الحياة اليومية (بيكسلز)

“قابلة الموت”.. رفيقة المحتضرين التي ظهرت مؤخرا بين المسلمين

يلجأ عدد من المسلمين في الدول الغربية إلى "الدولا" في نهاية حياتهم (بيكساباي)

بينهم ضابط رفيع.. مقتل 11 عسكريا في تحطم مروحية تركية

وفد يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان توجه لمنطقة سقوط المروحية التركية (الأناضول)

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (شترستوك)
الأكثر قراءة

ليس حوتا ولا قرشا.. مخلوق بحري ضخم رمته الأمواج على شواطئ إنجلترا

من الصعب للغاية معرفة هوية هذا المخلوق على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية (مواقع التواصل)

ميغان ماركل تفتح النار على القصر: تعمدوا إسكاتي وقاطعونا ماليا واضطهدوا ابني بسبب لون بشرته

ميغان ماركل والأمير هاري في مقابلة تاريخية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري (مواقع التواصل الاجتماعي)

تفكيك ونقل معدات عسكرية بحرا.. تحقيق الجزيرة: الإمارات تعيد نشر مركبات ومدافع من إريتريا إلى اليمن والحدود المصرية الليبية

الإمارات تعيد نشر منشآت ومركبات من قاعدتها العسكرية بإريتريا إلى اليمن وحدود مصر مع ليبيا (الجزيرة)

‫ما كمية البيض الصحية التي يسمح بتناولها يوميا؟