تونس.. أزمة سياسية بثوب دستوري

ما هي سيناريوهات الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهر في تونس؟

تعيش تونس منذ أكثر من شهر على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة مع عدم وجود حلّ في الأفق لتخفيف التوترات بين رئيس البلاد قيس سعيّد ورئيسي البرلمان والحكومة.

وعاد إلى الواجهة صراع الصلاحيات القديم بين ساكن قصر قرطاج ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الداعم لحكومة هشام المشيشي. وزاد غياب محكمة دستورية تفصل في هذا الخلاف الأزمة تعقيدا.

ويأتي هذا الانسداد، بينما تواجه البلاد موجة شديدة من وباء كوفيد 19 وأوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية.

فإلى أين تتجه الأزمة السياسية في تونس؟ وأي مستقبل للعلاقة بين مؤسسات الدولة؟ وهل تنتقل الأزمة إلى الشارع؟

ضيف الحلقة الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي.