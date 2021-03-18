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سياسي|سوريا

سورية.. ثورة أرّقت العالم

هل من أفق سياسي لحل الأزمة في سوريا؟

17/3/2021

 

في الذكرى العاشرة للثورة السورية، يستعدّ الرئيس السوري بشار الأسد لخوض انتخابات رئاسية، وأكثر من نصف شعبه إما نازحون أو مهجّرون. انتخابات قد تزيد -وفق مراقبين- سبعة أعوام في عمر حكم نظام عائلة الأسد المستمر منذ أكثر من نصف قرن.

في الأثناء، استعاد النظام السوري سيطرته بدعم من حلفائه على ثلثي أرض سوريا المدمرة. وزادت الانقسامات والتدخلات الخارجية وصراع المصالح الأوضاع السياسية والاقتصادية تعقيدا.

فما الذي تحتاجه الثورة السورية للخروج من حالة الجمود؟ وما تداعيات الصراع الإقليمي والدولي على مسار الحل السياسي المتعثر؟ وما هي سيناريوهات التسويات المحتملة؟ وأي دور للدول العربية والمجتمع الدولي في دفع مسار الانتقال السياسي في سوريا؟

المصدر : الجزيرة

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