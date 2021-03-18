سلام أفغانستان.. متى؟

مرّ عام كامل على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإحلال السلام في أفغانستان. لكن يبدو أن هناك عقبات كثيرة تواجه تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد بوساطة قطرية.

وبينما عادت الأطراف الثلاثة إلى الدوحة من أجل إعادة تصحيح المسار، لم تُخف الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها في تعديل بعض بنود الاتفاق رغم اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل.

فما الذي تحقق بعد عام من اتفاق الدوحة؟ وأين تعثر الاتفاق؟ وكيف تنظر الإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق مع حركة طالبان؟ وما مستقبل مسار السلام في أفغانستان؟

ضيف حلقة اليوم د.سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة.