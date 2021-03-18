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أزمة أفغانستان|الولايات المتحدة الأميركية

سلام أفغانستان.. متى؟

هل ستراجع إدارة بايدن اتفاق السلام مع حركة طالبان؟

17/3/2021

مرّ عام كامل على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإحلال السلام في أفغانستان. لكن يبدو أن هناك عقبات كثيرة تواجه تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد بوساطة قطرية.
وبينما عادت الأطراف الثلاثة إلى الدوحة من أجل إعادة تصحيح المسار، لم تُخف الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها في تعديل بعض بنود الاتفاق رغم اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل.
فما الذي تحقق بعد عام من اتفاق الدوحة؟ وأين تعثر الاتفاق؟ وكيف تنظر الإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق مع حركة طالبان؟ وما مستقبل مسار السلام في أفغانستان؟
ضيف حلقة اليوم د.سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة.

المصدر : الجزيرة

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